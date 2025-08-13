Eskişehir'de Motosiklet Sürücülerine Denetim Uygulandı

Güncelleme:
Eskişehir merkezinde kasksız ve plakasız motosikletler üzerine polis denetimleri artırıldı. Eksik belgeleri olan sürücülere cezai işlem uygulanırken, bazı motosikletler de trafikten men edildi.

Şehir merkezinde sayıları her geçen gün artan ve kasksız ve plakasız dolaşan motosikletlere yönelik polis ekiplerinin denetimi arttı. Odunpazarı ilçe emniyet müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde çok sayıda sürücünün belgeleri kontrol edildi. Eksik evrak yada kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanırken, bazı motosikletler ise trafikten men edilerek, otoparka çekildi. Motosikletlere yönelik denetimlerin ise devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

