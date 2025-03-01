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Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Eskişehir'de meydana gelen motosiklet kazasında sürücü H.Ç., otomobilin altına girdi ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Eskişehir'de çarpıştığı otomobilin altına giren ve yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre kaza, Odunpazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arabacılar Bulvarı'ndan ilerleyen 34 FIY 649 plakalı motosiklet sürücüsü H.Ç., Yamantürk Sokak'tan gelen U.S. idaresindeki 26 ST 171 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucu motosiklet otomobilin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü H.Ç., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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