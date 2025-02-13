Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Kasksız Sürücü Ağır Yaralandı, 50 Bin Lira Cezalı

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Kasksız Sürücü Ağır Yaralandı, 50 Bin Lira Cezalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, seyir halindeki bir minibüse yandan çarpan plakasız motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası sürücüye 50 bin lira trafik cezası kesildi. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Eskişehir'de seyir halindeki minibüse yandan çarpan plakasız motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralanırken 50 bin lira trafik cezası kesildi.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Dilek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Caddesi'nde seyir halinde olan S.E. idaresindeki 26 S 744 plakalı servisle, Kuğulu Sokak'tan caddeye çıkan 16 yaşındaki M.F.B. idaresindeki plakasız ve kaskı gidonda takılı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.F.B. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen kasksız motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.F.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde caddede ilerleyen servise motosikletin yandan çarptığı görülüyor.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne çeşitli suçlardan 50 bin lira trafik cezası kesildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ameliyat masasında bunu da gördük
img

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
img

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak

ABD istihbaratından Orta Doğu'yu alev alev yakacak rapor
Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.