Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Kasksız Sürücü Ağır Yaralandı, 50 Bin Lira Cezalı

Eskişehir'de seyir halindeki minibüse yandan çarpan plakasız motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralanırken 50 bin lira trafik cezası kesildi.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Dilek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Caddesi'nde seyir halinde olan S.E. idaresindeki 26 S 744 plakalı servisle, Kuğulu Sokak'tan caddeye çıkan 16 yaşındaki M.F.B. idaresindeki plakasız ve kaskı gidonda takılı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.F.B. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen kasksız motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.F.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde caddede ilerleyen servise motosikletin yandan çarptığı görülüyor.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne çeşitli suçlardan 50 bin lira trafik cezası kesildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR