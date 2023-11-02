Eskişehir'de motosiklet kazası davası ertelendi

Eskişehir'de eski eşinin kullandığı motosiklete çarparak ölmesine neden olan İdris G.'nin yargılandığı dava, 16 Kasım'a ertelendi.

Eskişehir'de eski eşinin kullandığı motosiklete çarparak ölmesine neden olan İdris G.'nin yargılandığı dava, 16 Kasım'a ertelendi.

Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Beyhan Gökçe, eski eşi İdris G.'nin (42) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanık İdris G., hazır edildi. Duruşmaya, taraf avukatları ve maktul Beyhan Gökçe'nin yakınları katıldı.

Tutuklu sanık İdris G.'nin 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı dava, 16 Kasım'a ertelendi. - ESKİŞEHİR