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Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Ceyhun Bilen Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Ceyhun Bilen Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'de motosikletiyle kamyona çarpan Ceyhun Bilen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç adamın sosyal medya paylaşımındaki dikkat çekici sözler dikkat çekti.

Eskişehir'de kullandığı motosikletle kamyona arkadan çarpan Ceyhun Bilen hayatını kaybetti. Bilen'in sosyal medyadan motosiklet ile yaptığı paylaşımda yer alan "Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz de mezara" cümlesi dikkat çekti.

Kaza, Sivrihisar'ın Babadat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Bilen (24) idaresindeki 80 AAD 667 plakalı motosiklet, Babadat Mahallesi yakınlarında E.K. idaresindeki 71 AAH 848 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilen, ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Ceyhun Bilen, tüm müdahilelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimizde mezara"

Öte yandan Ceyhun Bilen'in kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda motosiklet ile paylaşımlarının yoğun olduğu görülürken, bir gönderisindeki "Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz de mezara" sözü dikkat çekti. Bilen'in cenazesi ikindi namazının ardından Biçer Mahallesi'ndeki kabristana defnedilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Motosiklet 3-sayfa Sözler Medya Yaşam Kaza

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