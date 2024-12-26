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Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Eskişehir'de seyir halindeki motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 42 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de seyir halindeyken otomobille çarpışan ve ağır yaralanan 42 yaşındaki motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Olay, bugün Büyükdere Mahallesi'nde Kaplanlı ve Ali Çetinkaya caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür G. (42) idaresindeki 26 EB 051 plakalı motosiklet ile Arda Can K. (22) yönetimindeki 03 ABK 939 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Özgür G. yaralandı. İhbar üzeirne olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale yapılan Özgür G. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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