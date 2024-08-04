Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Eskişehir'den Ankara'ya gittiği esnada kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan 24 yaşındaki Şadi Özcan, hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Eskişehir- Ankara karayolu Sivrihisar İlçesi Çandır Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kullandığı motosikletle Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 24 yaşındaki Şadi Özcan, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 24 yaşındaki Şadi Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şadi Özcan'ın, Ankara'da ikindi vaktinde kılınacak olan cenaze namazının ardından Sincan İlçesi'nde bulunan Çimşit Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR