Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de seyir halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Ankara karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde bulunan H.A. idaresindeki 11 TH 034 plakalı kamyona aynı yönde ilerleyen Hasan Erdem (23) idaresindeki 06 EJA 308 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan 23 yaşındaki Hasan Erdem, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Erdem'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazanın ardından Hasan Erdem'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü H.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR