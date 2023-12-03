Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Eskişehir'de caddeden sokağa dönmek için manevra yapan araca çarpan motosiklet sürücüsü ve yolcu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Eskişehir'de caddeden sokağa dönmek için manevra yapan araca karşı istikametten gelerek çarpan motosiklet sürücüsü ve yolcu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tepebaşı, Sütlüce Mahallesi ile Eğitimciler Caddesi üzerinden Şamil Sokak istikametine ilerleyen ve Bilgesu Sokağa dönüş yapmak için manevra yapan Ertuğrul Soybelli (41) idaresindeki 26 KK 845 plakalı araca, Eğitimciler Caddesi üzerinden çevre yolu istikametinde ilerleyen Yiğit Kuş idaresindeki 26 GG 751 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Yiğit Kuş ve yolcu Arda Aydın (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Kuş ve Aydın'ı hastaneye kaldırırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu tespit edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise olay yerini gören güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR