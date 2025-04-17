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Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Eskişehir'de motosiklet sürücüsü, iki aracın arasına girmeye çalışırken yere düşerek yaralandı. Olayda yaşanan çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de motosikletiyle 2 aracın arasına girmeye çalışırken yere düşerek yaralanan 17 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 17 yaşındaki Ö.B., idaresindeki motosikleti ile yolda seyir halinde olan 26 BA 842 plakalı hafif ticari araç ve 34 KGJ 608 plakalı otomobilin arasına girmek istedi. Bu sırada yaşanan çarpışma sonucunda araçlarda maddi hasar oluşurken, Ö.B. yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan Ö.B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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