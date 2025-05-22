Eskişehir'de Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Eskişehir'de Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Eskişehir'de meydana gelen kazada motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, bugün sabah saat 09.00 sularında Sakarya-1 Caddesi'nde, Eskişehir Esnaf Kefalet Kooperatifi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralanırken, kamyonet sürücüsünün yara almadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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