Polis ekiplerince 205 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi
Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 205 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. Kuralları ihlal eden 50 sürücüye ceza yazıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince 205 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlenirken, kuralları ihlal ettiği ve belge eksikliği bulunduğu belirlenen 50 kişiye ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-6 Ocak 2025 tarihlerinde denetim yapıldı. Ekipler, ana arterlerde ve araç trafiğine kapalı yaya bölgelerinde 205 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsünü kontrol etti. Yasak olmasına rağmen yaya bölgesine giriş yaptığı, trafikte kural ihlalleri yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 50 kişiye ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, il merkezi sorumluluk alanı içerisinde planlamalar ve ihbarlar dahilinde yapılan trafik denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - ESKİŞEHİR

