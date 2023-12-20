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Eskişehir'de Mobil Göç Noktası Uygulaması Başladı

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Eskişehir'de düzensiz göçle mücadele kapsamında faaliyete geçirilen 'Mobil Göç Noktası' uygulaması başladı. Şehirdeki kolluk birimleri, düzensiz göçmenleri tespit etmek için mobil göç noktalarında kimlik kontrolleri ve parmak izi sorgusu yapıyor.

Eskişehir'de, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi çerçevesinde faaliyete geçirilen 'Mobil Göç Noktası' uygulaması başladı.

Pilot bölge olarak 19 Temmuz'da faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası uygulaması, çalışmaların başarıya ulaşması sonucunda 4 Ekim'de Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da faaliyete geçmişti. Uygulama çerçevesinde İstanbul'da 38, İzmir'de 8, Ankara'da 5, Adana ve Bursa'da 3'er olmak üzere toplam 57 Mobil Göç Noktası aracı hizmet veriyordu. 1 Aralık itibariyle ise geriye kalan 25 büyükşehre daha Mobil Göç Noktası araçları gönderildi. Böylelikle 40 yeni aracın dahil edildiği uygulama çerçevesinde toplam 97 Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı. Eskişehir'de düzensiz göçmenlere yönelik süren çalışmaların hızlanması için 7 Aralık tarihinde Ulus Meydanı Parkı'nda Mobil Göç Noktası kuruldu. Şehrin farklı noktalarında kolluk birimleri tarafından düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancı şahısların mobil göç uygulama noktasında kimlik kontrolleri yapılıyor. Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak adına mobil göç noktalarında yabancıların parmak izi sorgusu yapılırken, yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması üzerine geri gönderme merkezlerine gönderiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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