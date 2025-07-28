Eskişehir'de Minibüs Yangını Cami Asansörünü Hasar Görmesine Neden Oldu

Eskişehir'de İlahiyat Camii'nin avlusunda park halindeyken alev alan minibüsün çarpması sonucu hasar gören asansör onarım bekliyor. Fevziçakmak Mahallesi Muhtarı Ayşe Çıraklı, "Asansör hala onarılmadı. Engellilerimiz için asansör şart. Bakım ve onarım yapılmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 6 Mart 2025 tarihined Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan İlahiyat Cami'nde meydana geldi. İddiaya göre; cami bahçesinde park halindeki ve yaşları küçük olan G.T., S.T., C.T. ve A.T. isimli çocukların içinde bulunduğu 71 ADP 504 plakalı minibüs, sürücüsü H.T.'nin araçtan ayrılmasının ardından bir anda alev almaya başladı. Hem yanan hem de bahçede ilerlemeye başlayan minibüs cami merdivenlerine çarparak durabilirken, cami cemaatinin çocukları yanmaktan kurtarmasıyla facianın önüne geçildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında caminin asansörü de hasar gördü. Olayın yaşandığı günden bu yana onarılmayan asansörle ilgili konuşan Fevziçakmak Mahallesi Muhtarı Ayşe Çıraklı, yetkililere seslendi.

"Araç kendi kendine hareket etmeye başlayıp geri geri giderken, cami içerisinde bulunan asansörümüz yandı"

Muhtar Çıraklı, konuyla ilgili olarak, "Buraya minibüslerle yatılı kalmaya gelenler oluyor. Özellikle sarımsak-soğan satıcıları, züccaciyeci ve gelinlik eşya satıcıları geliyor. O gün, caminin içerisinde konaklayan ailelerden birisinin babası minibüse çocukları bırakıp ekmek almaya gitmiş. Zannedersem, o ara ocakta çay suyu varmış. Bir şekilde yangın çıkıyor. Tabii araç kendi kendine hareket etmeye başlayıp geri geri giderken, İlahiyat Camii'nin içerisinde bulunan asansörümüz yandı. Biz bu bölgede böyle bir yangın atlattık. Biraz vatandaşlarımızın duyarsızlığı söz konusu. O çocuklar minibüsün içerisinde bırakıp gidilmemeli" şeklinde konuştu.

"Şimdi bunun bakımını onarımını kim yapacak?"

Yanan asansörün olayın ardından onarılmadığından bahseden Muhtar Çıraklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun cezasını kim ödeyecek? Bizim için çok büyük bir sıkıntı. Çok şikayet aldığımız bir konu. Tabii onlar da zorluk çekiyor belki ama vatandaşımız bu konudan rahatsız. Çevrenin çöplerini bırakıyorlar, tuvaletlerini yeşil alanlarda yapıp gidiyor. Çocukların araçlarda bırakılarak edilmesi ve yangına sebebiyet verilmesi, caminin içerisinde asansörün bozulmasına yol açtı. Şimdi bunun bakımını onarımını kim yapacak? Yine vatandaştan ücret toplanıp bakım yapılacaktır ama ne gerek var? Hiç olmasa daha iyiydi. Yürüme engellilerimiz var, zaman zaman tekerlekli sandalye ile geliyorlar. Cami içerisinde asansör şart. Dolayısıyla bakım onarımının yapılması gerekli." - ESKİŞEHİR