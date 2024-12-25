Eskişehir'de Minibüs Kazası: 3 Yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüsün içinde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi 75.Yıl Mahallesi 733. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. idaresindeki 11 AH 334 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak yoldan çıkan minibüs, yol kenarındaki toprak alanda durabildi. Meydana gelen kaza sonucunda araçta yolcu olarak bulunan K.T, E.T. ve H.M.E yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü M.E. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR