Eskişehir'de mezarlıkta görüntülenen dev yılan hayrete düşürdü

Eskişehir'de bir mezarlıkta görüntülenen yılan, büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü.

Odunpazarı ilçesi Türkmentokat Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta yılan görüntülendi. Mezarlığa ziyarete giden bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği yılan, görenleri hayrete düşürdü. Büyüklüğüyle tedirginliğe yol açan yılanın görüntüleri, sosyal medyada çok kez paylaşım aldı. - ESKİŞEHİR