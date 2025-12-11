Haberler

'Mezarcıyız' deyip 20 evi soyan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kendilerini mezarcı olarak tanıtan 2 şüpheli, 20 evde hırsızlık yaptıktan sonra jandarmanın operasyonuyla Ankara ve Konya'da yakalandı. Çalınan eşyalar arasında dikkat çeken malzemeler yer aldı.

Eskişehir'de kendilerini mezarcı olarak tanıttıktan sonra 20 evde hırsızlık yapan şüpheliler jandarmanın çalışması sonrası Ankara ve Konya'da yakalandı. Çalınan eşyaların arasında el emeği patik, testere, halı, matkap gibi malzemelerin olması ise 'pes' dedirtti.

Eskişehir Günyüzü ilçesinde 04 Aralık tarihinden itibaren meydana gelen 20 evden hırsızlık olayının aydınlatılması maksadıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde; olayları mahallede kendilerini mezar ustası olarak tanıtan 2 şüphelinin gerçekleştirdiği, çaldıkları malzemeleri Konya ve Ankara illerinde sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi maksadıyla 10 Aralık tarihinde Konya ve Ankara illerinde 3 ikamet, 2 iş yeri ile 2 araçta icra edilen eş zamanlı operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarda çalınan malzemenin tamamı jandarma tarafından ele geçirildi. Çalınan malzemeler arasında; el emeği patik, testere, halı, matkap, çapa motoru ve vantilatör gibi malzemeler ise 'pes' dedirtti. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

