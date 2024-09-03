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Eskişehir'de Metruk Araçlara Yönelik Çalışma: 15 Hurda Araç Kaldırıldı

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Eskişehir'de polis ekipleri, şehir estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan metruk araçlara yönelik çalışmalar yaparak 15 hurda aracı kaldırdı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlenme riski bulunan ve çocuklar için tehlike oluşturan metruk araçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de polis ekiplerince, şehir estetiğini bozarak görüntü kirliliği oluşturan metruk araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 15 hurda araç bulundukları yerlerden kaldırıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri çerçevesinde mahalle sakinlerinin şikayetleri arasında yer alan suç işlenme riski bulunan, özellikle çocuklar için tehlike arz eden ve şehir estetiğini bozarak görüntü kirliliği oluşturan metruk araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede, ekiplerce 1 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında 15 adet metruk/hurda araç tespit edildi. Bu araçların sahipleri ile yapılan görüşmeler sonucunda 12 araç gerekli güvenlik tedbirleri alınarak bulundukları yerden kaldırıldı. Sahiplerine ulaşılamayan 3 aracın ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak bulunduğu yerlerden kaldırılması sağlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Çevre Polis

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