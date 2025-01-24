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Eskişehir'de Merdivenlerden Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de Merdivenlerden Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Eskişehir'de bir apartmanın 5'inci katında merdivenlerden düşerek yaralanan G.E. isimli kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir apartmanın 5'inci katında merdivenlerden düşerek yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan 14 dış kapı numaralı Meltem Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 5'inci katında bulunan G.E. isimli kadın henüz bilinmeyen bir sebeple merdivenlerden düştü. Yaralanan ve kanaması olan talihsiz kadını gören diğer apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Merdivenlerde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından kadın, sedyeyle ambulansa taşındı. Bilinci açık olduğu gözlenen G.E., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla alakalı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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