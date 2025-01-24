Eskişehir'de Merdivenlerden Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de bir apartmanın 5'inci katında merdivenlerden düşerek yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan 14 dış kapı numaralı Meltem Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 5'inci katında bulunan G.E. isimli kadın henüz bilinmeyen bir sebeple merdivenlerden düştü. Yaralanan ve kanaması olan talihsiz kadını gören diğer apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Merdivenlerde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından kadın, sedyeyle ambulansa taşındı. Bilinci açık olduğu gözlenen G.E., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla alakalı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR