Eskişehir'de Mercek Operasyonu'nda 53 şahıs yakalandı
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Eskişehir'de gerçekleştirilen Şehit Jandarma Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu'nda 53 şahıs gözaltına alınırken, 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de gerçekleştirilen Şehit Jandarma Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu'nda 53 şahıs gözaltına alınırken, 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz 23-27 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde Şehit J.Asb.Üçvş. Emrah Ünalan - JASAT Mercek Operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyona Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 262 personel katıldı. Operasyon çerçevesinde çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 53 şahıs yakalandı. Yakalanan 38 şahsın 1 yıldan az cezası olduğu öğrenilirken, 15 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa