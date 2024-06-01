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Eskişehir'de Mayıs Ayında 102 Milyon TL Trafik Cezası Kesildi

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Eskişehir Valiliği, mayıs ayında yapılan trafik denetimlerinde 53 bin 52 adet trafik cezasında toplam 102 milyon 788 bin 562 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı. Ayrıca, yapılan denetlemelerde 13 bin 82 yük taşımacılığı, 3 bin 806 yolcu taşımacılığı, 8 bin 896 alkol denetimi gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği, mayıs ayında polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 53 bin 52 adet trafik cezasında toplam 102 milyon 788 bin 562 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği, 1 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri faaliyetlerini açıkladı. Yapılan faaliyetlerde, 13 bin 82 yük taşımacılığı, 3 bin 806 yolcu taşımacılığı, 8 bin 896 alkol denetimi, 98 bin 354 araç ve 2 bin 475 motosikletin kontrol edildiği belirtildi. Ayrıca, 1 ölümlü, 198 yaralanmalı ve 238 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 18 bin 797 emniyet kemeri kontrolü, 22 bin 367 diğer kontrol türlerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi. Mayıs ayındaki tüm denetlemeler sonucunda 53 bin 52 adet trafik cezasında 102 milyon 788 bin 562 TL para cezası kesilirken; 846 aracın trafikten men edildiği, 425 sürücünün ise ehliyetine el konulduğu açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Valiliği Eskişehir trafik 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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