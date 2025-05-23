Eskişehir'de maske ve kask takıp 5 kişiyi bıçaklayan saldırganın yargılanması sürüyor

Eskişehir'de maske ve kask takıp 5 kişiyi bıçaklayan saldırganın yargılanması sürüyor
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Eskişehir'de kask, kar maskesi ve koruyucu şeffaf gözlük takarak çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakla yaralayan ve bu anları cep telefonundan yaptığı canlı yayınla yayınlayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de kask, kar maskesi ve koruyucu şeffaf gözlük takarak çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakla yaralayan ve bu anları cep telefonundan yaptığı canlı yayınla yayınlayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten" 100 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan tutuklu sanık Arda Küçükyetim ve avukatı katıldı.

Müştekiler Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Naşit Özyürek, Metin Korkmaz ve Cemal Altıntaş ise duruşma salonunda yer almazken, Arda Küçükyetim ile yazışmaları olan 18 yaşından küçük çocuk ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Bir önceki celsede alınan karar doğrultusunda kapalı görülen duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay geçmişi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine 12 Ağustos'ta akşama doğru gelen Arda Küçükyetim (19) bazı kişilere bıçakla saldırmış, çay bahçesinde ve parkta oturan Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek saldırıda yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Savcısı Ferhat Demirci tarafından hazırlanan ve Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 37 sayfalık iddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan tutuklu sanık Arda Küçükyetim'in 5 müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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