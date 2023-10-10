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Eskişehir'de Markette Şampuan Hırsızlığı

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Eskişehir'de bir markete gelen 4 kişi, reyonlardaki şampuanları pantolonlarının içine gizleyerek çaldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlar, market sahibi tarafından tespit edildi.

Eskişehir'de markete gelen 4 kişinin, reyonlarda bulunan şampuanları pantolonlarının içine gizleyerek çaldıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Emek Mahallesi Dilek Caddesi'nde bir markete müşteri gibi gelen 4 kişi, raflardaki şampuanları pantolonlarının içine gizleyerek marketten ayrıldı.

Market sahibi, raftaki şampuanların eksikliğini fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve hırsızlık olayını tespit etti.

Kayıtlarda, markete giren 4 şüpheliden birinin kasadaki işletmeciyi oyaladığı, diğerlerinin reyonlara yönelerek şampuanları pantolonlarının içine gizlediği ve marketten ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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