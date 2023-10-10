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Eskişehir'de Markette Şampuan Hırsızlığı

Eskişehir'de bir markete gelen 4 kişi, reyonlardaki şampuanları pantolonlarının içine gizleyerek çaldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlar, market sahibi tarafından tespit edildi.