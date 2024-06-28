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Eskişehir'de Markette Karpuz Hırsızlığı

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Eskişehir'de bir markette sergilenen karpuzları çalan ve kol altına sıkıştırarak kaçan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir'de marketin önünde sergilenen karpuzların arasından seçerek beğendiğini kol altına koyup giden şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Zafer Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde bulunan bir markette dün akşam saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Marketin önünde sergilenen karpuzlara yaklaşan bir şahıs, müşteri gibi seçmeye başladı. Seçtiği ve beğendiği karpuzu kol altına sıkıştıran şahıs, market sahibinin kendisine bakıp bakmadığını kontrol etti. Market sahibinin başka bir şeyle ilgilendiğini fark eden şahıs, kol altına sıkıştırdığı karpuzla birlikte uzaklaştı.

Hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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