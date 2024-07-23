Eskişehir'de Market Kamyoneti Trafiği Kilitledi

Eskişehir'de bir markete malzeme indirmek için caddenin ikinci şeridine park edilen kamyonet, trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Odunpazarı ilçesi Şair Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir markete malzeme getirilen kamyonetin sürücüsü, aracını ikinci şeride park etti. O esnada cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir tır, geçmekte güçlük yaşadı. Tırın geçememesi sonucunda caddede trafik kilitlendi. İkinci şeride park edilen aracın sürücüsü tarafından alınmasıyla trafik normale döndü. - ESKİŞEHİR