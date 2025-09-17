Haberler

Eskişehir'de Market Hırsızlığı: Zanlı Yakalandı ve Tutuklandı

Eskişehir'de bir markette hırsızlık yapan şüpheli, polisin sürdürdüğü takip sonucu yakalanarak tutuklandı. Olay, 26 Ağustos 2025'te gerçekleşti.

Eskişehir'de bir markette hırsızlık yapan zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hırsızlık olayı 26 Ağustos 2025 günü Eskişehir'in Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz ve özverili çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs kısa sürede tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

