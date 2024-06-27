Eskişehir'de Lokantanın Bacasında Yangın Çıktı
Eskişehir'de ev yemekleri satılan lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Eskişehir'de ev yemekleri satılan lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi Seylap Caddesi üzerinde bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı. İşletmenin içine duman dolmasıyla birlikte çevrede büyük panik oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bacada çıkan yangın söndürüldü.
Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR