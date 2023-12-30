Eskişehir'de Lise Öğrencilerine Terörle Mücadele Sunumları Yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Okul Konferansları' projesi çerçevesinde 181 lise öğrencisine terörle mücadeleye yönelik sunumlar yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve dış ilçelerde Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) yürütüldü. Yürütülen faaliyetlerde 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Okul Konferansları' projesi çerçevesinde, İnönü ilçesinde 2 ayrı lisede eğitim gören 181 öğrenciye terör örgütlerinin propaganda alanlarının daraltılması, eleman temin etmelerinin engellenmesi, terörle mücadelede halkın desteğini almak, başta terör örgütleri olmak üzere zararlı oluşumların ağına düşmelerini engellemek maksadıyla, bilimsel temeller ve hukuk kuralları çerçevesinde karşılıklı güven ve iletişime dayalı sunumlar yapıldı. Sunumların ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, proje çerçevesinde düzenlenen konferansların 2023-2024 Eğitim/Öğretim süresince devam edeceği bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR