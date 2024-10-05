Eskişehir'de Kuyumcu 25 Milyon TL Dolandırdı
Eskişehir'deki kuyumcu F.G., müşterilerinden topladığı 25 milyon TL değerindeki altınla kayıplara karıştı. Yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de müşterilerini 25 milyon TL dolandıran kuyumcu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Odunpazarı Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak üzerinde kuyumculuk yapan F.G.(45), kendisinden alışveriş yapan müşterilerinin toplam 25 milyon TL değerindeki altınını "emanet kasa" adı altında ve faiz vaadiyle topladıktan sonra kaçtığı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak Eskişehir'e getirildi. Şüpheli F.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR