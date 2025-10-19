Eskişehir'de Küstüğü Eşine Tüfekle Ateş Açan Şahıs Aranıyor

Eskişehir'de iddiaya göre küstüğü eşinin yaşadığı binaya tüfekle 2 el ateş eden şahıs olay yerinden kaçtı. Bina ve camlara zarar veren şahsın polis tarafından arandığı öğrenildi.

Olay, Erenköy Mahallesi Sevinç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın önüne 43 AAH 382 plakalı araçla gelen B.Y., küs olduğu eşiyle konuşmak istedi. Daha sonra eşinin yanından ayrılan şahıs, aracını arka sokağa park edip, yanındaki tüfekle yeniden apartmanın önüne gelerek 1. kattaki eşinin ikametine iki el ateş etti. Şahıs olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Dairenin camı kırılan olayda şahsın araçla ikamet önünden ayrılışı ve ateş ettikten sonra kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, saçmalar 2. kattaki dairenin camına ve binanın farklı noktalarına da isabet ederek zarar verdi. Olayı gerçekleştiren şahıs aranıyor. - ESKİŞEHİR