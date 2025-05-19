Eskişehir'de Kurye Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Eskişehir'de Kurye Bıçaklı Saldırıya Uğradı
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Eskişehir'de bir kurye, paket teslimatı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın 'zevk için yaptım' dediği iddia edildi.

Eskişehir'de bir daireye paket götürdüğü sırada 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştirilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Hayriye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde bölgedeki bir daireye paket götüren M.E.A. isimli kurye, kimliği bilinmeyen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden 5 bıçak darbesi alan E.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan kuryenin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Şahsın "Zevk için yaptım" dediği iddia edildi

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alınan şahsın emniyetteki ilk ifadesinde, "Zevk için yaptım" dediği öne sürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

"Karşımızdaki bir insan değil, toplum için açıkça tehdittir"

Eskişehir Kuryeler Birliği, kan donduran olayla ilgili basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Birlik Başkanı Gökay Başaran, yapmış olduğu açıklamada, "EKB olarak, meslektaşımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyor, öfkemizi kamuoyuyla paylaşıyoruz! Alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışan değerli bir meslektaşımız, hiçbir insani değeri olmayan bir cani tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Bu korkakça saldırı, yalnızca bir bireye değil, tüm kurye camiasına, emeğe ve insanlık onuruna yapılmış ağır bir ihanettir. Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren şahsın utanmadan 'zevk için yaptım' şeklindeki ifadeleri, karşımızda bir insan değil, açıkça toplum için bir tehdit, bir canavar olduğunu göstermektedir. Bu sözler bile, failin akıl sağlığının değil, vicdan ve ahlakının olmadığının açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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