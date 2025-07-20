Eskişehir'de Kurusıkı Tabancayla Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de bir evin garajı önünde kurusıkı tabancayla ateş açan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde 71 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin garaj önünde iki şüpheli, kurusıkı tabancayla 5-6 el ateş etti. Şüpheliler, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu, Ertaş Tramvay Durağına kadar süren kovalamaca sonrası şüpheliler yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler kontrol yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra polis ekiplerince göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR