Eskişehir'de Kur'an kurslarına polis bilgilendirmesi

Eskişehir'de polis ekiplerince Kur'an kurslarında eğitim gören 150 çocuğa bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Polis-Halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve suçun önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından, yaz Kur'an kursları ziyaret edilerek, 150 öğrenciye polislik mesleğinin tanıtımı, yaz aylarının gelmesiyle göl, akarsu, sulama kanallarına ve süs havuzlarına girilmemesi, suda boğulma olayları gibi üzücü durumların yaşanmaması, güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR