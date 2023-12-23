Eskişehir'de Kumar Oynayan 5 Şüpheliye Para Cezası

Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 5 şüpheliye, 20 bin 275 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde kumar oynanmasını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 5 şüphelinin 4 bin 250 TL karşılığında iskambil kağıdı ile oyun oynadıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar hakkında kumar oynamaktan işlem başlatılarak, kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere toplam 20 bin 275 TL para cezası uygulandı.

Yetkilisinin ruhsat belgesini ibraz edememesi dolasıyla işletme, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ayrıca işletmeci olduğu tespit edilen A.A. isimli şahıs hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Temin Etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR