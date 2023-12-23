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Eskişehir'de Kumar Oynayan 5 Şüpheliye Para Cezası

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Eskişehir'de yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 5 şüpheliye toplamda 20 bin 275 TL para cezası kesildi. Ayrıca işletme mühürlendi ve işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 5 şüpheliye, 20 bin 275 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde kumar oynanmasını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 5 şüphelinin 4 bin 250 TL karşılığında iskambil kağıdı ile oyun oynadıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar hakkında kumar oynamaktan işlem başlatılarak, kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere toplam 20 bin 275 TL para cezası uygulandı.

Yetkilisinin ruhsat belgesini ibraz edememesi dolasıyla işletme, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ayrıca işletmeci olduğu tespit edilen A.A. isimli şahıs hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Temin Etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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