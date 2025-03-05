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Eskişehir'de Kumar Operasyonu: 37 Kişiye Cezalar Kesildi

Eskişehir'de Kumar Operasyonu: 37 Kişiye Cezalar Kesildi
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Eskişehir'de polis, kumar ve tombala oynandığı tespit edilen mekanlara düzenlediği operasyonla toplam 37 şahsa 341 bin 139 TL ceza uyguladı. Üç şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince kumar ve tombala oynanmasıyla ilgili gerçekleştirilenler operasyonda 37 şahsa toplam 341 bin 139 TL ceza kesilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar ve tombala oyununu önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Odunpazarı İlçesi'nde bulunan 1 dernekte ve eklentileri olan 4 daire kontrol edildi. Ekiplerce 37 şahsın olduğu tespit edilen mekanda sehpa içerisinde özel bölmede tombala makinesi saklandığı belirlendi. Şahıslara kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 341 bin 139 TL idari para cezası uygulandı. Bahse konu derneğin mühürlenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

G.K., İ.B. ve B.C. isimli şüpheliler hakkında kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek suçundan adli işlemlerin sürdüğü açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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