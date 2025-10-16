Haberler

Eskişehir'de Küçük Çocuğa Market İçinde Tekme Atan Şahsın Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Eskişehir'de bir markette küçük çocuğa tekme atan ve güvenlik kameralarına yansıyan şahsın yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Olay, market çalışanının engel olmaya çalışmasına rağmen devam etti.

Eskişehir'de kendi evladı olduğu iddia edilen küçük çocuğu, markette defalarca tekmeleyen ve güvenlik kameralarına yansıyan şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Olay, Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir marketin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, raflara doğru dönük olan küçük erkek çocuğuna bilinmeyen sebeple tekme attı. Şahıs, aldığı darbenin etkisiyle düşen çocuğu yerde de tekmelemeye devam etti. Bu esnada bir market çalışanının engel olmaya çalıştığı şahıs, kısa süre sonra çocuğu yanına alarak adresten ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. Bahse konu şahsın, çocuğun babası olduğu iddia ediliyor.
Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı
Basın organlarında yer bulan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
