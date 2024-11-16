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Eskişehir'de Köprüde Trafik Kazası: Otomobil ve Kamyon Çarpıştı

Eskişehir'de Köprüde Trafik Kazası: Otomobil ve Kamyon Çarpıştı
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Eskişehir'de bir köprüde otomobille kamyonun çarpışması sonucu trafik tamamen tıkanarak sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir köprüde otomobille kamyonun çarpıştığı kaza sonucunda neredeyse tamamen tıkanan trafik sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaza, dün akşam saat 17.50 sularında Çilem Caddesi ile Ertuğrul Caddesi'ni birleştiren köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Maddi hasarın oluştuğu kaza sonucunda köprüdeki trafik tamamen tıkanma noktasına geldi. Kaza sonrası yaşanan trafik sürücülere zor anlar yaşatırken, gece saatlerine kadar devam eden araç yoğunluğu mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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