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Eskişehir'de köpeğine eziyet eden şahıs çatıya çıkarak köpeğini istedi

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Eskişehir'de köpeğine eziyet ettiği ve kendisini video kaydına alan kişileri tehdit ettiği görüntülerle gündeme gelen ve daha sonra tutuklanan şahıs, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından yaşadığı apartmanın çatısına çıkarak köpeğini istedi. Şahıs, 2 saatlik uğraşlar sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.

Eskişehir'de köpeğine eziyet ettiği ve kendisini video kaydına alan kişileri tehdit ettiği görüntülerle gündeme gelen ve daha sonra tutuklanan şahıs, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından yaşadığı apartmanın çatısına çıkarak köpeğini istedi. Şahıs, 2 saatlik uğraşlar sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.

Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta kendi köpeğine eziyet eden Yılmaz K., bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Yılmaz K. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından evinin bulunduğu sokağa gelen Yılmaz K., kendisini videoya çeken şahıslara tehditler ve küfürler savurdu. Kendisinin videosunu çeken kadınları öldürmekle tehdit eden Yılmaz K., tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, tekrar sevk edildiği mahkemede bu sefer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 12 gün cezaevinde kalan Yılmaz K., bugün tahliye edildi. Tahliyesinin ardından evine gelen Yılmaz K., mahkeme kararıyla sahiplendirilen köpeğini geri alabilmek için yaşadığı binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köpeğinin kendisine verilmemesi durumunda aşağı atlayacağını belirten Yılmaz K.'nin ikna edilmesi için polis ekipleri tarafından farklı yöntemler denendi. Israrla köpeğinin gösterilmesini isteyen Yılmaz K.'ye, sahiplendirilen köpeğine benzeyen başka bir köpek gösterildi. Kendi köpeği olmadığını söyleyerek direnen Yılmaz K., müzakereci polislerin yaklaşık 2 saatlik çabasının ardından ikna edildi. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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