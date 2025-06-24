Eskişehir'de Köpeğe Şiddet Uygulayan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Köpeğe Şiddet Uygulayan Şahıs Yakalandı
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Eskişehir'de köpeğini yere fırlatan şahıs, güvenlik kameralarının kaydettiği olayın ardından HAYDİ ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Köpeğin acı çektiği anlar kameralara yansıdı.

Eskişehir'de bir sokakta kucağındaki köpeği yere sertçe fırlatan şüpheli, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerince kısa sürede yakalanıp, adliyeye sevk edildi. Köpeğin fırlatılış ve acı çektiğini anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şahıs Zafer B.'nin 34 KAM 064 plakalı kiralık araç ile bahse konu sokağa geldiği, kucağındaki Sude T.'ye ait tasmalı köpeği çişini yaptırmaya indirdiği esnada yüksek ses ile havlaması üzerine yere sert bir şekilde fırlattığı öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, oldukça acı çektiği görünen köpek için çevredeki vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Tepkilere el kol hareketi ile yanıt veren şahıs oradan uzaklaştı. İhbar üzerine HAYDİ polisi olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanan şüpheli işlemlerin ardından HAYDİ polis ekiplerince adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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