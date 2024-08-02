Eskişehir'de Köpeğe Eziyet Eden Şahıs Tehdit Edildi

Eskişehir'de köpeğe eziyet edip, daha sonra da kendini video kaydına alanları tehdit eden 28 yaşındaki Y.K isimli şahıs, savcılığın itirazı üzerine yeniden adliyeye sevk edilirken, muhabirinin sorusuna, "Köpeğe ben eziyet etmedim arkadaşım. Sadece böyle tuttum" cevabını verdi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta köpeğine eziyet eden 28 yaşındaki Y.K isimli şahıs, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilmiş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce şahıs operasyonla şüpheliyi gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan Y.K., evinin bulunduğu sokağa gelerek, köpeğine eziyet ettiği anları video kaydına alan kişilere yönelik tehditler ve küfürler savurdu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından Y.K. hakkında verilen serbest bırakılma kararına itiraz edilip şahıs, polis ekipleri tarafından vatandaşları tehdit etmesi gerekçesiyle tekrar gözaltına alındı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen Y.K. isimli şahıs muhabirlerin sorusuna, "Köpeğe ben eziyet etmedim arkadaşım. Sadece böyle tuttum" dedi. - ESKİŞEHİR