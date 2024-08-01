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Eskişehir'de Köpeğe Eziyet Eden Şahıs Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de köpeğine eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan şahıs, tehditler savurdu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Eskişehir'de köpeğine eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şahıs, evinin bulunduğu sokağa gelip kendisini video kaydına alan kişilere tehditler savurdu. Şahıs, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta köpeğine eziyet eden şahıs, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şahsın köpeğine küfürler ederek yere fırlattığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde görüntülerdeki şahsın 28 yaşındaki Y.K. olduğunu belirleyen ekipler, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Y.K., evinin bulunduğu sokağa gelip, köpeğine eziyet ettiği anları video kaydına alan kişilere yönelik tehditler ve küfürler savurdu. Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, büyük tepki topladı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından Y.K. hakkında verilen serbest bırakılma kararına itiraz etti. Şahıs, polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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