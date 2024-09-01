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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Koca ve Karı Yaralandı

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Eskişehir'de viraja hızlı giren bir otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve takla attı. Kazada bulunan karı koca yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de viraja hızlı girdiği için kontrolden çıkan ve karşı şeride geçerek takla atan otomobilde bulunan karı koca yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.K. idaresindeki 26 NY 148 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Cadde ortasındaki beton bloğa çarpan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada, sürücü H.İ.K. ve yolcu olan eşi E.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. H.İ.K. ve eşi E.K., 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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