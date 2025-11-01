Haberler

Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolünü kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Olayda bir kişi yaralanırken, trafik akışı geçici olarak aksadı.

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpıp yan yattığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İ.Y. isimli şahıs, idaresinde olan 26 AKD 302 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra yan yattı. Kazada çok sayıda araç zarar görürken, M.C. isimli şahıs yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahelede bulunduğu yaralı, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza sebebiyle cadde üzerindeki trafikte aksama yaşandı. Yan yatan otomobilin çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
