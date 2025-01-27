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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Minibüs Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Minibüs Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
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Eskişehir çevreyolunda, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen minibüste sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de kontrolden çıkan minibüs devrilirken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskişehir çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerleyen E.Y. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen sürücü, ilk müdahalesinin ardından 112 acil sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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