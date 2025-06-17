Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Cip Park Halindeki 3 Araca Çarptı: Sürücü Yaralı

Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Cip Park Halindeki 3 Araca Çarptı: Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir cipin kontrolden çıkarak 2'si park halindeki 3 araca çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Eskişehir'de bir cadde üzerinde kontrolden çıkarak 2'si park halindeki 3 araca çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Maide Bolel Huzurevi Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre caddede seyreden L.A. (48) idaresindeki 26 ALG 815 plakalı cip, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan cip, park halindeki bir midibüs ile başka bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada L.A. isimli kadın sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, L.A., sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cipin vurduğu 3 araçta ciddi hasar oluştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.