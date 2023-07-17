Eskişehir'de Kocasını Bıçakla Öldüren Kadına Müebbet Hapis Cezası
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Eskişehir'de tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa mahkeme tarafından müebbet hapis cezası verildi. Sanık, suçlamaları kabul etmedi.
Eskişehir'de tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sibel Y. (26) ile taraf avukatları katıldı.
Karar öncesi söz verilen Sibel Y, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduran heyet, iyi hal indirimi uygulayıp cezayı müebbet hapse çevirdi.
Eskişehir'de geçen yıl 27 Ekim'de Sultandere Mahallesi'nde Tahir Y. ile eşi Sibel Y. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sibel Y, eşi Tahir Y'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.