Eskişehir'de Kız Öğrenci Yurtları Çevresinde Denetim Yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kız öğrenci yurtlarının çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 136 şahıs ve 4 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan kız öğrenci yurtları çevresinde denetim düzenlendi. Yurtların çevrelerinde yapılan denetimde, 136 şahıs ve 4 araç kontrol edildi. - ESKİŞEHİR