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Eskişehir'de Kız Öğrenci Yurtları Çevresinde Denetim Yapıldı

Eskişehir'de Kız Öğrenci Yurtları Çevresinde Denetim Yapıldı
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Eskişehir'de polis ekipleri, kız öğrenci yurtlarının çevresinde gerçekleştirdiği denetimlerde 136 şahıs ve 4 aracı kontrol etti.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kız öğrenci yurtlarının çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 136 şahıs ve 4 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan kız öğrenci yurtları çevresinde denetim düzenlendi. Yurtların çevrelerinde yapılan denetimde, 136 şahıs ve 4 araç kontrol edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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