Eskişehir'de Kız Arkadaşla Yürürken Bacağından Vuruldu

Eskişehir'de sokakta kız arkadaşıyla yürüyen bir genç, kar maskeli şahıs tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, Vişnelik Mahallesi Kuram Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız arkadaşı ile birlikte sokakta yürüyen A.Y. (22), tanımadığı ve kar maskeli bir şahıs tarafından silahla bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çokça polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, saldırı anında silahtan çıkan kurşunlardan biri park halindeki 26 AHY 156 plakalı aracın arka camına isabet etti. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. - ESKİŞEHİR