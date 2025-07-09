Eskişehir'de Kız Arkadaşla Yürürken Bacağından Vuruldu

Eskişehir'de Kız Arkadaşla Yürürken Bacağından Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, sokakta yürüyen 22 yaşındaki A.Y., kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Eskişehir'de sokakta kız arkadaşıyla yürüyen bir genç, kar maskeli şahıs tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, Vişnelik Mahallesi Kuram Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız arkadaşı ile birlikte sokakta yürüyen A.Y. (22), tanımadığı ve kar maskeli bir şahıs tarafından silahla bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çokça polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, saldırı anında silahtan çıkan kurşunlardan biri park halindeki 26 AHY 156 plakalı aracın arka camına isabet etti. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık, kadın doğum uzmanı çıktı

Kabinde gizli çekim skandalı! Yakalanan sapığın mesleği pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kanunu değişmediği sürece seçim 2028'de yapılacak

Erdoğan'dan Özel'in erken seçim çağrısına net yanıt! Tarihi bile verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.