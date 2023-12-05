Eskişehir'de Kış Lastiği Denetiminde 138 Araç Sürücüsüne 253 Bin TL Cezası

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan kış lastiği denetiminde 138 araç sürücüsüne toplamda 253 bin TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, uygun lastik kullanmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan kış lastiği denetiminde 138 araç sürücüsüne 253 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması ekiplerince kent genelinde eş zamanlı olarak yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. Denetimlerde, 2 bin 104 araç kontrol edilirken, uygun lastik kullanmadığı tespit edilen 138 araç sürücüsüne 253 bin 159 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR