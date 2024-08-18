Eskişehir'de Kırmızı Işıkta Hız Kesmeyen Lüks Otomobil Kazaya Neden Oldu

Eskişehir'de kırmızı ışık yanmasına rağmen hız kesmeyen lüks otomobilin kazaya neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı anlar bir araç kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Olay, 16 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.23'te meydana geldi. Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda trafikte kendilerine kırmızı ışık yanan araçlar beklerken, lüks bir otomobil hiç hız kesmeden yoluna devam etti. Trafik kurallarını ihlal eden lüks otomobil, o esnada yolun sol tarafından gelen cipin önüne çıkmış oldu. Yaşanan küçük çaplı çarpışma sonrası cip olduğu yerde dururken, lüks otomobil yine hız kesmeden olay yerinden kaçtı.

Kaza şans eseri maddi hasarla atlatılırken, o anlar saniye saniye bir araç kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR